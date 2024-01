La Riserva di Focene? Terra di nessuno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Fiumicino, 4 gennaio 2024 – Paesaggio naturalistico di inestimabile valore, abbandonato al degrado ed all’incuria: le Dune disono un patrimonio naturale che caratterizzano laNaturale Statale Litorale Romano, e come tale devono essere preservate e tutelate. Anche facendo parte di un’area protetta, troppo spesso non “sfugge” all’attacco dell’uomo che ne minaccia costantemente l’esistenza. Rifiuti di ogni genere, alcuni trasportati dal mare (e mai raccolti), altri abbandonanti senza pietà qua e là: questo lo spettacolo che si trova fra le dune, dove inizia una parte della, e nella spiaggia antistante. E andando avanti sulle spiagge libere che costeggiano via Coccia di Morto, il panorama non migliora, anzi. Nonostante in numerosi appuntamenti dove i volontari si riuniscono per la raccolta rifiuti, il risultato è ...