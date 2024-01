La Rai non ha trasmesso questo servizio sulla cura del diabete

Leggi su facta.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 3 gennaio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato il giorno prima su Facebook. Il filmato raffigura un presuntodi un telegiornale in cui la giornalista e conduttrice di RaiNews Carlotta Macerollo spiegherebbe che «la vera causa delnon è lo zucchero». Successivamente viene intervistata una persona identificata come «dottor Alessandro Gentile» che spiega di aver «sviluppato il rimedio più efficace contro il».presunto farmaco, si sente nel filmato, avrebbe «to più di 50.000 persone con ilin Italia e in Europa». Si tratta di un video modificato con intelligenza artificiale che veicola una notizia falsa. Innanzitutto precisiamo che sul sito di RaiNews ...