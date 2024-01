La questione etica sollevata dagli stessi ricercatori di Life2vec

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle giornata di oggi, Giornalettismo sta analizzando i vari aspetti del modello di linguaggio automatizzato, creato e studiato da un team di ricerca della DTU, dall’Università di Copenaghen, dall’ITU e dalla Northeastern University negli Stati Uniti. Tra le pagine di questo studio, c’è spazio anche per i risvolti etici. Si tratta di un tema che dovrebbe essere sempre al centro delle nuove tecnologie, soprattutto quando si parla di un’intelligenza artificiale che può avere un enorme impatto sulla vita delle persone. Sia per quel che riguarda la mole e la tipologia di dati utilizzati per addestrare l’AI, sia per quel che concerne un eventuale utilizzo su larga scala. LEGGI ANCHE >abbiamo deciso di mettere l’accento sull’usabilità di questo modello di linguaggio, anche per quel che riguarda i risvolti ...