La psicologa | ' saldi fattore rischio per 5% italiani malati di shopping compulsivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Tempo die di acquisti, quello che si apre fra qualche ora in tutta Italia: un periodo atteso da molti per comprare qualcosa, capi di abbigliamento in primis, che in altri momenti dell'anno inciderebbe troppo sul proprio budget. Ma se per la maggior parte degligli sconti rappresentano un'occasione per regalarsi qualcosa che serve o che si desidera attraverso un acquisto meditato e consapevole, per altri, circa il 5% della popolazione, '' di, costituiscono "undiin più, un pretesto per reiterare un comportamento patologico che per loro non ha stagione". A descrivere all'Adnkronos Salute un aspetto 'negativo' deiè Paola Mosini, psicoterapeuta di Humanitas ...