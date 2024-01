La Promessa | anticipazioni puntate fino al 12 gennaio | Il ritorno di Salvador

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Un’altra emozionante settimana de Laè pronta a coinvolgere il pubblico italiano. Dall’8 al 122024, la soap opera di Canale5 ci stupirà con colpi di scena, rivelazioni scioccanti e amori tormentati. Per non perdere neanche un dettaglio delle avventure di Jana e Manuel, prepariamoci a tuffarci nelledi questa intensa settimana. Il Paradiso delle Signore,al 122024: Adelaide pronta a partire, Umberto vuole fermarla La– Puntata di Lunedì 82024: IldiLa settimana inizia con una sorpresa mozzafiato:faràalla tenuta, scuotendo le ...

La Promessa , anticipazioni puntata di oggi 3 gennaio : Blanca , un faro per Manuel Nel cuore delle trame intense de La Promessa , la puntata del 3 ... (termometropolitico)

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano ... (comingsoon)

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa , in onda su Canale5 dall'8 al 12 gennaio 2024 . (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni 4 gennaio : colpo di scena per Jimena ! La sua situazione già critica con Manuel precipita! Ci saranno molte altre ... (anticipazionitv)

La Promessa , anticipazioni dall’8 al 12 gennaio . Jana racconta a Curro che lui, in realtà, è figlio del barone . Lope scopre Maria mentre sta per ... (2anews)

Scopriamo leLaLa: la puntata del 4 Gennaio Jimena si sfoga con Catalina perché è gelosa di Blanca ma Catalina prova a dirle che non è vero. Mauro dice ...... la puntata di oggi 4 Gennaio 4 GennaioTVTerra Amara, la puntata di oggi 4 Gennaio 4 GennaioTVLa: la puntata di oggi, 4 Gennaio 4 ...La promessa anticipazioni 4 gennaio: Manuel ha ritrovato la memoria Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata de La promessa che il ...La Promessa, anticipazioni dall’8 al 12 gennaio. Jana racconta a Curro che lui, in realtà, è figlio del barone. Lope scopre Maria mentre sta per lasciare La Promessa senza salutare nessuno, si ...