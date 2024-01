“La Promessa” | anticipazioni 5 gennaio | Simona e Candela fanno pace Il piano di Elisa e Lorenzo è a rischio

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “La”,: siamo quasi alla fine della prima settimana dell’anno con la telenovela spagnola. Avverranno alcuni fatti particolarmente avvincenti. Quali? Scopriamolo insieme? “La”,si scusa conSvolta nello scontro tra(ricordate il tragico motivo?). Quest’ultima, stanca del muro che si è creato con l’amica, domanda perdono. Lei accetta e finalmente si riappacificano. Tornerà tutto come prima, nonostante quello che è successo? Alonso non crede a Cruz e la coppia litiga. Lope ancora preoccupato per Maria Cruz avverte Alonso chesi stanno comportando in modo strano (in che ...