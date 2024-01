La presidente Meloni in conferenza stampa | “Non ho ancora deciso se candidarmi alle Europee”

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Mi scuso perché ladi fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di salute, mi spiace che anche questo abbia creato fraintendimenti, ma come vedete non mi sottraggodomande”. Così la premier Giorgia, nel corso delladi fine anno alla Camera. Il 2024 “sarà un anno molto complesso per tutti, un anno che vede molte scadenze importanti, penso alla presidenza italiana del G7, per la quale siamo tutti molto impegnati”, ha detto, aggiungendo che dalla“non mi aspetto sconti”.Un candidatura“non sarebbe una presa in giro dei cittadini, come dice qualcuno, i cittadini lo sanno che non andrai in Europa, ma è un modo ...