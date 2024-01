La pace non può essere costruita con le armi ma insegnando la crescita spirituale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) di Francesco Filippi Lanel mondo sembra qualcosa di astratto che possaraggiunta solo combattendo sul campo, facendo valere i diritti di una o dell’altra parte a colpi di cannoni, a colpi di morti sul campo, a colpi di: “Io ho ragione e tu hai torto!”. Ma esiste una regola universale che recita: “Ogni cosa che resisti persiste, fino a quando non avrai sperimentato ogni più piccola resistenza di ciò che stai resistendo”, in altre parole: fino a quando non avrai toccato il fondo più profondo di tutti: una guerra atomica? o una guerra sul campo che potrebbe durare anni, come quelle attuali in Ucraina e Palestina che dura ormai da 75 anni. Dal quinto secolo avanti Cristo, ossia da quando si hanno documenti coi quali si possa ricostruire la storia dei conflitti dell’umanità, le guerre sono aumentate in atrocità e numero di morti, fino alla ...