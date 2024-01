La nuova edizione del programma di Maria De Filippi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tutto quello che c'è da sapere sull'2024 di C'è posta per te: quando inizia e dove vederla. ‘C’è posta per te’: quando inizia e dove vedere l’2024 su Donne Magazine.

La nuova puntata de L'Eredità , in onda questa sera su Rai 1, ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo, come dimostrato dai numerosi ... (liberoquotidiano)

... il riconoscimento come "torrefazione dell'anno" durante la presentazione della seconda... il mercato tedesco il cui rafforzamento passa anche attraverso lasede commerciale inaugurata ......alle ore 19.30 con la rocambolesca performance di Teatro Necessario tratta dallo spettacolo... La partitura è nell'critica della Fondazione Rossini, in collaborazione con Casa Ricordi, a ...Gossip TV Sembra che non tutti siano felici di riveder Ilary Blasi al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ecco cosa succede Ilary Blasi è stata al… Leggi ...È il baccalà il protagonista della quarta puntata di Masterchef Italia che andrà in onda questa sera giovedì 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOW e sempre ...