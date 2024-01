La guerra di Svyatoslav | l' uomo che in Ucraina salvava gatti e castori

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Laè un orribile frullatore di vite, di storie, di sogni, di impegni.aveva una vita, un amore, sogni, un impegno costante e appassionato per la tutela della natura e degli animali. ...

Lo dobbiamo alla memoria di quelli che hanno combattuto per la libertà nella Seconda... ha aggiunto il capitanoKalina Palamar, vice comandante del battaglione Azov . Ha quindi ...Svyatoslav Romanchuk era un famoso speleologo e ingegnere, attivista per i diritti degli animali. Alla scoppio della guerra seguita all'invasione russa, Romanchuk, è andato al fronte col nominativo Nu ...