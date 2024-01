La giunta birmana concede l’amnistia a più di novemila detenuti

... la capitale del Myanmar, da rappresentanti di Citic e da esponenti dellamilitare. Il porto di Kyaukpyu e la sua Zona Economica Speciale sono fondamentali per il Cina - Myanmar ...MYANMAR - CINA La Cina e lamilitarehanno firmato un accordo supplementare, nell'ambito della Belt and Road Initiative, per il porto in acque profonde di Kyaukphyu. Entrambe le parti ...La giunta birmana ha annunciato l’amnistia per oltre novemila detenuti, misura che viene presa ogni anno in occasione dell’anniversario dell’indipendenza del paese. L’annuncio arriva mentre l’esercito ...È l’allarme lanciato dalle Nazioni Unite nel rapporto 2023 sulla situazione in Asia e Pacifico. Il conflitto fra giunta militare e ribelli - che guadagnano sostegno fra la popolazion ...