La giudice gli nega la libertà vigilata | follia in tribunale a Las Vegas | così prova ad aggredirla – Il video

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non appena gli è statata la, Delone Redden ha perso la testa e si è lanciato contro la, che aveva appena esaminato il suo caso. La vicenda è avvenuta in un’aula didi Las, dove laMary Kay Holthus aveva appena finito di esaminare il caso di Redden, accusato di violenza sessuale. Quando la difesa ha chiesto la, laha risposto: «Credo sia arrivato il momento dire qualcos’altro». L’uomo, già con precedenti penali, ha aggredito la, che ha subito un colpo alla testa ed è stata ricoverata con una spalla slogata. Redden è stato nuovamente arrestato e portato nel carcere della contea di Clark, nel ...

