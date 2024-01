La Fed fa un passo indietro | ecco cosa ha detto sui tassi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Fed promette, ma non assicura: tagli deid’interesse ci saranno nel 2024 anche se non si conosce la tempistica né la misura dei relativi tagli. Lo confermano le Minutes dell’ultima riunione di politica monetaria del Federal Open Market Comitee, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, pubblicati ieri sera, che ribadiscono anche l’ancoraggio delle decisioni del Board ai dati macroeconomici in uscita.vicini al picco “Nel discutere le prospettive di politica monetaria – si legge nei verbali del FOMC – i partecipanti hanno ritenuto che il tasso ufficiale fosse probabilmente pari o vicino al suo picco per questo ciclo di inasprimento, anche se hanno notato che il percorso effettivo dipenderà da come si evolve l’economia”. Inflazione sotto controllo e mercato del lavoro florido I membri del FOMC hanno riconosciuto i progressi ...

