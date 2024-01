La fantascientifica “biopulitura” della Sagrestia Nuova di Michelangelo | in un libro la storia del restauro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La sera del 6 gennaio del 1537 il Duca di Firenze, Alessandro de’ Medici, fu trovato morto nella sua camera, a Palazzo Medici Riccardi di Firenze, con la gola recisa. Il suo corpo non fu imbalsamato ma, secondo alcune fonti, fu subito gettato nel cassonevicinadel complesso monumentale di San Lorenzo, sormontato dalle sculture raffiguranti il Crepuscolo e l’Aurora, opera diBuonarroti. Purtroppo la decomposizione del cadavere fu assorbita dal marmo dell’arca, le cui superfici inferiori si coprirono di macchie scure sin da subito, come testimonia un testo del 1552. Quei segni ritenuti indelebili, sono rimasti visibili per quasi 470 anni, cioè fino al momento in cui, al termine di un intervento dicomplessivo...