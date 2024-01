“La faccio saltare in aria” | minacce social alla città | arriva l’espulsione

(Di giovedì 4 gennaio 2024)suinetwork da parte del terrorista, per quest’ultimo èta l’inevitabile decisione: espulso dal Paese Non si trattava affatto della prima volta che aveva deciso di puntare unain particolare. A tal punto da farlain. Il suo obiettivo, a quanto pare, era quello di andare a Roma e di farla esplodere. Motivo? Per quello che sta accadendo in Medio Oriente nel conflitto tra Israele ed Hamas. Secondo questo terrorista la colpa, in gran parte, è dell’Italia. Colpe che sono state date dall’uomo anche agli altri Paesi europei. Espulso terrorista ditaliana (Ansa Foto) Notizie.comPer un tunisino, di anni 38, da 23 (con regolare permesso di soggiorno) in Italia è scattata l’inevitabile espulsione. Con tanto di ...

Più volte ha annunciato che sarebbe andato a Roma per fartutto in aria. Perché, diceva ancora, 'quello che sta accadendo in Medio Oriente, è colpa dell'Italia e dei Paesi europei più in generale'. L'uomo, un tunisino di 38 anni, da 23 in Italia con ...