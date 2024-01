La danza del de-risking Seul sempre più centrale nel distacco da Pechino

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si è appena chiuso un anno brillante per la Corea del Sud, che nonostante gli scossoni politici – culminati nell’accoltellamento del leader dell’opposizione pochi giorni fa – e prospettive più moderate per la crescita del 2024 – il ministro dell’economia si aspetta un rallentamento della crescita, causa inflazione persistente – ha attirato un flusso record di investimenti diretti dall’estero; 18,8 miliardi di dollari, di cui 3 sono stati assorbiti dal settore tecnologico. Anche gli impegni per gli investimenti esteri diretti in Corea del Sud hanno raggiunto la cifra record di 32,7 miliardi di dollari (più 7,5% dal 2022), segno che la loro crescita è destinata a continuare, rileva Bloomberg. Ci sono diversi motivi per cui l’industria coreana è vistapiù favorevolmente dagli investitori del resto del mondo come una pedina su cui scommettere nel quadrante asiatico. ...