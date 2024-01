La Corrida | 55 anni fa veniva messa in onda in radio lo storico programma di Corrado

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: Il 4 gennaio 1968 andava indotta, condotta da, la prima storica edizionefonica di “La- Dilettanti allo sbaraglio” che sarebbe poi diventata un piccolo cult televisivo antesignano dei moderni talent show. ideato da Luciano Rispoli,e Riccardo Mantoni “La- Dilettanti allo sbaraglio” fece il suo debuttofonico il 4 gennaio 1968 per poi passare alla televisione nel 1986 mantenendo intatto il suo successo a differenza di altri programmifonici passati poi al piccolo schermo. Questo format ha anticipato i moderni talent show fornendo l’occasione di esibirsi in balli, canzoni e performance fantasiose a perfetti sconosciuti cheno giudicati con ...

In realtà il telegiornale veniva trasmesso in forma sperimentale già da due. La prima edizione ... ai funerali del conte Sforza, alla campagna elettorale negli Stati Uniti, allaportoghese ...E l'età media dei firmatari è di 70. L'autore dell'appello ha contattato giovani attori, ma ... molto conservatore: la sua difesa dellagli è valsa diversi inviti a comparire sui canali "...Firenze, 4 gennaio 2024 – Se ieri abbiamo ricordato e celebrato il 70° anniversario della nascita della Rai, oggi è il giorno di celebrare uno dei programmi più amati: la Corrida, che debuttò in radio ...Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti.