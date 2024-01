La clamorosa decisione dei Friedkin | deciso il destino di Tiago Pinto | scelta immediata

(Di giovedì 4 gennaio 2024)e la Roma si separano. La notizia di un addio del general manager era nell'aria da tempo – Il Tempo lo aveva anticipato in un articolo dello scorso 20 dicembre – ed ora è arriva l'ufficialità della notizia tramite un comunicato: “L'AS Roma ecomunicano ladi terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024. L'AS Roma esprime gratitudine aper l‘incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro”. “Ringraziamoper l'incessante impegno che dal primo giorno ha profuso per tutta l'area sportiva, dalla Prima Squadra maschile al Settore Giovanile, fino al Dipartimento Femminile. ...

L'AS Roma e Tiago Pinto comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024.. L'AS Roma - si legge nella nota ...