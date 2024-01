L’ economia cinese | miracoli e misteri

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La notizia proviene da fonte di quel paese, la Cina, che sembra essere degna di fede e quindi da valutare con la necessaria, dovuta attenzione. I dati della produzione e vendita di auto elettriche dellaByd l’anno scorso sono stati superiori a quelli della americana Tesla, anche se con uno scarto contenuto: nel 2023 poco più di mezzo milione di auto vendute dalla prima, poco meno di 500mila immatricolate dalla seconda. Entrambe le aziende hanno meno di un quarto di secolo di attività e è importante sottolineare tale situazione per un motivo ben preciso: le stesse sono state create esclusivamente per produrre auto elettriche, quindi non hanno lasciati alle spalle retaggi di costruzione di motori alimentati da combustibili fossili. Mr.Wuang Chanfu, ceo di Byd, ha affrontato un confronto ventennale con Mr. Elon Musk, ceo di Tesla, dopo di che è avvenuto il sorpasso ...

Per L’economia cinese il 2023 si chiude come si era aperto: male. In dicembre l’indice Pmi che monitora l’andamento dell’attività manifatturiera, si ... (ilfattoquotidiano)

