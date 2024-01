Kyrgios | ' E' tempo che l' Atp faccia qualcosa per frenare il cambio di palle'

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In attesa di conoscere diagnosi ed entità del problema al polso destro che nelle sue ultime tre partite ha infastidito Novak Dkjokovic, il serbo ha trovato ancora una volta in Nickun sostegno ...

Nicholas(@NickKyrgios) January 3, 2024 E quindi sarebbe il cambio di palle la causa di quanto accaduto al polso del serbo . Trattato sia contro Zhang che contro Lehecka, alla terza partita ...Colla Mosetti è diventata mamma di Asia Nuccetelli e in tv compare sempre meno, a sua detta, ... da Carol Alt al tennista Nicka Federica Carta , ex concorrente di Amici. La Mosetti ha ...In attesa di conoscere diagnosi ed entità del problema al polso destro che nelle sue ultime tre partite ha infastidito Novak Dkjokovic, il serbo ...Djokovic ha spiegato al fisioterapista che lo ha curato durante il match contro De Minaur la natura del suo infortunio al polso ...