Killers of the Flower Moon | svelata la data d' uscita in streaming su Apple TV+

Il film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon , premiato dalla National Board of Review , i riconoscimenti per i miglior i attori a Lily ... (movieplayer)

Dopo essere uscito nelle sale lo scorso novembre,ofFlower Moon di Martin Scorsese sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal prossimo 12 gennaio . Questo annuncio, tuttavia, non riguarda l'Italia, paese in cui sono stati ...IndieWire ha appreso che Roth si sarebbe autoescluso dalla decisione su Barbie, poiché quest'anno è in lizza con la sua sceneggiatura adattata diofFlower Moon ). Barbie 2, Ryan Gosling: ...Dopo il successo nei cinema di tutto il mondo, il film Apple Originals "Killers of the Flower Moon" si appresta ad arrivare su Apple TV+.Experience the buzzworthy film Killers of the Flower Moon with Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, and Robert De Niro. Stream it on Apple TV+ starting Jan. 12, 2024.