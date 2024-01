Kate Middleton | re Carlo e gli altri | nel 2024 ci sono 5 appuntamenti imperdibili

Leggi su amica

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Anno nuovo, calendario nuovo. Anche nella royal family britannica. Dove, come succede in tante altre famiglie, si comincia a pianificare l’agenda in vista degli eventi clou del. Nei prossimi mesi non ci sarà, salvo sorprese, nulla di così eclatante come l’incoronazione di re, avvenuta il 6 maggio del 2023. A rubare la scena, sarà, piuttosto, la salita sul trono del principe Frederik e della principessa Mary, dal prossimo 14 gennaio re e regina di Danimarca in seguito all’abdicazione della regina Margherita. Alla corte dei Windsor non mancheranno, però, royal tour, anniversari ed eventi vari che contribuiranno ad accendere i riflettori. Ecco i 5più importanti, meritevoli di promemoria. ...