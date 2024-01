Juventus Salernitana | sciopero del tifo in Curva Sud Ecco perché

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Proteste inSud dove alcuni gruppi rimarranno in silenzio per tutto il primo tempo per protestare duranteQuesta sera alcuni gruppi dellaSud resteranno in silenzio per i primi 45 minuti didi Coppa Italia. A partecipare allo “” saranno solamente alcuni gruppi, mentre gli altri sosteranno regolarmente la squadra come accade ormai regolarmente da inizio stagione. Si tratterebbe delle solite proteste per le “restrizioni” che colpiscono i gruppi della

Proteste in Curva Sud dove alcuni gruppi rimarranno in silenzio per tutto il primo tempo per protestare duranteQuesta sera alcuni gruppi della Curva Sud resteranno in silenzio per i primi 45 minuti ...L'annuncio su Dusan Vlahovic arriva prima died è definitivo: il futuro del bianconero è già scrittoDusan Vlahovic non lascerà la. A dirlo è Cristiano Giuntoli, intervistato da 'Mediaset' prima della sfida di ...La Juve sta portando avanti diversi rinnovi e quello di Adrien Rabiot potrebbe essere tra i più spinosi, ma Cristiano Giunotli mostra ottimismo.Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Juventus - Salernitana live su 04/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.