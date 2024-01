Juventus-Salernitana | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2023 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Bianconeri con le seconde linee ma desiderosi di avanzare fino ai quarti di finale, i campani pensano alla salvezza ma di certo metteranno in difficoltà i padroni di casa, facendo peraltro le prove generali per l’incrocio di campionato. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di giovedì 4 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

“Nonge non partirà sicuramente titolare ma domani potrà avere spazio. Per la formazione deciderò domani mattina. Sicuramente ci saranno Perin in ... (sportface)

Filippo Inzaghi , tecnico della Salernitana , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, gara valida per gli ottavi ... (sportface)

Vigilia del debutto in Coppa Italia per la Juventus , che ospiterà la Salernitana : il commento alle parole di Massimilano Allegri in conferenza stampa ... (247.libero)

- Frosinone.... entreremo in questa competizione e affronteremo una squadra in salute come lache ha vinto a Verona". A dirlo è il tecnico della, Massimiliano Allegri, alla vigilia della prima ...Juventus e Salernitana giocano questa sera, ore 21, la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia visibile in diretta tv, in chiaro e senza costi aggiuntivi su Canale 5. La telecronaca sarà ...La Salernitana sta cercando di rinforzare l'attacco e il centrocampo con l'arrivo di Alberto Cerri del Como e Filippo Ranocchia della Juventus. In uscita, Fazzini è seguito dalla Lazio di Sarri, mentr ...