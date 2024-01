Juventus-Salernitana | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si conclude il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra, due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi in campionato. I bianconeri sono in battaglia con l’Inter per la vittoria dello scudetto e il distacco dalla vetta della classifica è di appena due punti. La squadra di Filippo Inzaghi occupa l’ultima posizione, ma è reduce dalla bella vittoria sul campo dell’Hellas Verona nello scontro salvezza.(3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Kostic, Yildiz, ...