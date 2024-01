Juventus-Salernitana | i convocati di Allegri | c’è Muharemovic

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’allenatore della, Massimilianoha diramato la lista deiper la sfida alladi questa sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Presente anche il giovane Tarik, difensore centrale che ha accumulato diciotto presenze con la Next Gen bianconera in Serie C. Di seguito, ecco i calciatori a disposizione. I: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Kostic, Huijsen, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Cambiaso, Perin, Nicolussi Caviglia,, Nonge Boende. SportFace.

Si conclude il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia con la sfida tra Juventus e Salernitana, due squadre in corsa per obiettivi ... (calcioweb.eu)

Lasi prepara ad esordire in Coppa Italia affrontando ladi Inzaghi . Chi vincerà affronterà il Frosinone di Di Francesco, che agli ottavi di finale ha stravinto contro il Napoli al ...Stasera, i convocati bianconeri per il match di Coppa Italia: la scelta di Allegri fa esordire un giocatoreEsordio in Coppa Italia, stasera, per la, che ospita la...Questi i convocati dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, per la sfida alla Salernitana di questa sera: Szczesny, Bremer, Gatti, Locatelli, ...Si completerà questa sera, con la sfida tra Juventus e Salernitana in programma alle 21 all'Allianz Stadium, il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia; la vincente della sfida fra ...