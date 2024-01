Juventus | linea baby causa bilancio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Oggi in Coppa Italia sfida la Salernitana e punterà sui ragazzi "fatti in casa". Anche il progetto Next Gen è vincente. Allegri: "Nonge bravo, ma va un po' raddrizzato"

Laha finora fatto il proprio dovere e c`è da scommettere che anche stasera, ospitando la Salernitana nel match che varrà l`accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, non si tirerà ......30 - STRISCINA LA NOTIZINA - LA VOCINA DELLA VEGGENZINA 21:01 - COPPA ITALIA OTTAVI -- ... - Medici in prima- Stagione 1 Episodio 3 - Incidente mortale 22:30 - E. R. - Medici in prima ...Su Repubblica Torino - Voglia di Juve, tutto esaurito in Coppa. Allegri fa turnover ma vuole il risultato. L’obiettivo è passare il turno per avvicinare la finale ma anche ...Su Il Giornale: "Juve, linea baby a causa del bilancio". In Coppa Italia sfida la Salernitana e punterà sui ragazzi «fatti in casa». Anche il progetto Next Gen ...