Juve-Salernitana | la MOVIOLA | fallo netto di Sambia | ma non è rigore Il motivo

TORINO - Juve ntus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la ... (247.libero)

A Torino con il tennis sembrano averci preso gusto. All’Allianz Stadium va in scena una riproposizione delle ATP Finals in versione Coppa Italia con ... ()

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus travolge la Salernitana per 6-1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di ... ()

Ha raccontato tanto, l'ennesima prova di talento di Yildiz (da cui è nata l'autorete di Bronn al 75' e una serpentina da standing ovation all'88') e l'esordio in prima squadra del ...Intanto, domenica 7 gennaio,si ritrovano per la 19esima giornata della Serie A 2023 - 2024: stavolta si gioca a Salerno. La partita Lasi mette subito nei guai da sola. Gatti,...La Juventus si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la Salernitana 6-1 (2-1). Avvio di partita allo Stadium con ...La Juventus elimina dalla Coppa Italia la Salernitana di Filippo Inzaghi. Una bella goleada quella rifilata dalla banda terribile di Allegri.