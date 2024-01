Juve e calciomercato | Giuntoli | “Vlahovic non è in vendita”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – L'Arsenal ha offerto 60 milioni per Dusan? "No, non ne sappiamo niente e poinon è sul mercato, quindi ci interessa poco". Cristiano, football director dellantus, ai microfoni di Mediaset smentisce le voci relative all'ipotesi di cessione del centravanti serbo. Ilinvernale, dice il dirigente, non cambierà volto

Ilinvernale, dice il dirigente, non cambierà volto alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. "In questo momento non ci sono delle opportunità corrette né dal punto di vista ...... 'Huijsen In lista posto solo per i giovani' A conferma l'interesse della Roma per Huijsen (oltre a quella carezza di Mou al giocatore , catturata dalle telecamere dell'Allianz durante- Roma), ...In Juventus-Salernitana di Coppa Italia c'è stato lavoro per il Var. Episodio da moviola nel primo tempo, quando l'arbitro Davide Ghersini ha concesso un calcio di rigore alla squadra di casa sul ...La Juventus trova subito il pareggio all’Allianz contro la Salernitana. Al 12’ Chiesa fa una grande azione sulla sinistra e poi va al cross sul secondo palo. Cambiaso va alla sponda intelligente al ...