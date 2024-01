Juve e calciomercato | Giuntoli | “Vlahovic non è in vendita”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'Arsenal ha offerto 60 milioni per Dusan? "No, non ne sappiamo niente e poinon è sul mercato, quindi ci interessa poco". Cristiano, football director dellantus, ai microfoni di Mediaset smentisce le voci relative all'ipotesi di cessione del centravanti serbo. Ilinvernale, dice il dirigente, non cambierà volto alla squadra allenata da Massimiliano Allegri. "In questo momento non ci sono delle opportunità corrette né dal punto di vista economico né dal punto di vista tecnico, quindi restiamo così. Felipe Anderson? Vale lo stesso discorso", dice. A fine stagione scade il contratto del francese Adrien Rabiot: "Il rinnovo più complicato è quello di Rabiot? Noi cerchiamo un rapporto forte con i nostri giocatori e ...

