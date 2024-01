Juve | assist dal calendario | così può insidiare l'Inter per lo scudetto

LaStabia del presidente Andrea Angella, del ds Matteo Lovisa e del tecnico Guido Pagliuca sta ... Mosti, che in gialloblù ha raccolto 57 presenze, condite da 6 gol e 9, va a caccia della ...Oltre alla qualificazione in Champions League e unaancora più competitiva tra Italia ed Europa, anche la permanenza di Allegri in panchina sarebbe unimportante nella scelta del ...Sirene dalla capolista per Francesco Pio Petito: secondo quanto raccolto da TuttoC.com sull'attaccante classe 2002 in forza al Sorrento (13 presenze e 1 assist per lui) si è fatta avanti ...A Roma è ricordato per il gol alla Juventus che regalò lo Scudetto, ma anche per aver svolto il ruolo di allenatore della Primavera. Quel che è certo è che il nome ...