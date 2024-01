Judo | 20 azzurri iscritti al Grand Prix di Odivelas | in palio punti pesanti per i ranking olimpici

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La sosta invernale del World Tour diè in pieno svolgimento, ma nel frattempo sono già aperte le iscrizioni per i primi tornei della nuova stagione. Quando mancano ormai tre settimane all’evento inaugurale del 2024, l’Italia ha inserito ben venti nomi nell’entry list delPortugal, che si terrà ada venerdì 26 a domenica 28 gennaio. In attesa di capire se ci saranno delle aggiunte, delle sostituzioni o dei forfait da qui al momento della partenza per il Portogallo, andiamo a scoprire dunque la composizione attuale della rappresentativa nostrana (formata da nove donne e undici uomini) in vista del primo appuntamento stagionale del circuito maggiore nel 2024. Le stelle della Nazionale non parteciperanno allusitano per mettere direttamente nel mirino il ...