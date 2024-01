Jovic cambia i piani del Milan | destino nelle proprie mani

Il serbo ha trovato con continuità la via del gol nelle ultime settimane rendendo meno urgente la ricerca di un ...... la svolta dicostringe i rossoneri a cambiare i piani per l'attacco e Furlani tratta con il serbo Potrebbe esserci una clamorosa novità di calciomercato per il Milan in relazione a Luka. ...La Juve sta portando avanti diversi rinnovi e quello di Adrien Rabiot potrebbe essere tra i più spinosi, ma Cristiano Giunotli mostra ottimismo.Milan, recuperato Musah: a disposizione con l’Empoli Stefano Pioli può sorridere in vista della sfida di domenica contro l’Empoli in trasferta (calcio d’inizio alle 12:30). Come riferito da Sky, Yunus ...