Jeremy Allen White | The Bear è senza veli o quasi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'attore (s)veste i panni del modello e posa in underwear, tra i grattacieli di New York. Aggiungendo il proprio nome alla lunga lista di (sexy) star che hanno legato la propria immagine all'iconico intimo firmato Calvin Klein

Jeremy Allen White non voleva stare accanto a Zac Efron sul set di "The Iron Claw " perché "era troppo grosso" e lo intimoriva. Intervistato da People ... (movieplayer)

L'arrivo di Jeremy Allen White ai GQ Men of the Year 2023 ce lo ricorderemo per molto tempo. La star di The Bear - e uno dei protagonisti de ... (gqitalia)

A breve inizieranno le riprese di The Bear 3 e nel frattempo il protagonista Jeremy alle n White ha svela to cosa vorrebbe vedere nella terza stagione ... (movieplayer)

The Warrior - The Iron Claw è interpretato da Zac Efron, White, Harris Dickinson rispettivamente nei panni di Kevin, Kerry e David Von Erich. Il cast include anche Maura Tierney, Holt ...Dal 1° febbraio 2024 arriverà nei cinema italiani con Eagle Pictures la pellicola che racconta la vera storia della famiglia di wrestler Von Erich. Diretta da Sean Durkin, è incentrata su una dinastia ...Il cast di The Iron Claw ha svelato di aver imparato tutta la terminologia legata al mondo del wrestling per recitare nel film.