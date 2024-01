Jeremy Allen White si è messo in mutande … per Calvin Klein

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024)ha chiuso un 2023 alla grande: la serie tv The Bear di cui è protagonista ha riscontrato un discreto successo, le sue apparizioni sul red carpet e non solo sono diventate un appuntamento di stile, è stato eletto uno dei MOTY per GQ UK. Insomma un anno piuttosto importante per l’attore che sembra voler iniziare con il botto anche il 2024, provando ad approcciarsi in prima persona al mondo della moda, con il quale fino a ora non aveva mai interagito in maniera diretta. Del resto, lo abbiamo detto più volte qui, il suo è uno stile piuttosto low profile, - canotte, baggy jeans, sneaker - quel normalcore da bravo ragazzo che sembra però essere la chiave vincente che lo stanno rendendo sempre più un’icona di stile. Deve aver pensato in questi termini il brand americanoche per ...