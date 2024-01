Jenna Ortega in trattative per il nuovo film di Waititi su una ragazza robot

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Secondo uno scoop del giornalista Jeff Sneider,sarebbe attualmente inper entrare nel cast di Klara and the Sun,diretto dal premio Oscar Taika. L’attrice in ascesa protagonista di Mercoledì e Beetlejuice 2 si unirebbe così alla produzione dell’adattamento cinematografico del libro omonimo pubblicato da Kazuo Ishiguro, celeberrimo scrittore britannico premio Nobel ed autore di titoli come Il gigante sepolto e Non lasciarmi. Come riportato da ComicBook.com, un tweet del giornalista Jeff Sneider sembra svelare parte del futuro davanti la macchina da presa di: da poco terminate finalmente le riprese dell’atteso Beetlejuice 2, la giovane attrice potrebbe prendere parte alle riprese di Klara and the ...

