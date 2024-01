Jacob Elordi | la candela hot ispirata a quella scena di Saltburn è virale

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le vie dell’instant marketing sono infinite: dopo lacult della vasca in, che ha visto protagonistie Barry Keoghan, un utente di Etsy ha messo in vendita unaaromatizzata a quell’acqua del bagno. E subito, sulla piattaforma dedicata ad artigiane e artigiani home made ne sono arrivate altre. Ecco ladedicata a(fonte: LuxCandleCorner su Etsy)Il film scritto e diretto da Emerald Fennell, disponibile su Prime Video, è pieno di sequenze memorabili. Compresa la sfrenata danza finale di Keoghan sulle note di Murder on the dance floor di Sophie Ellis Bextor.che ha colpito più di tutte, però, è lain cui, nei panni del ricco Felix ...