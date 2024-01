Israele su pressione Usa valuta l' apertura del valico di Erez per far arrivare più aiuti umanitari

... per lo più attraverso l'Egitto e il valico di Rafah, e alcuni attraversoe il valico di Kerem Shalom, riaperto il mese scorso suamericana. Il 60 per cento degli aiuti è fornito ...vede Teheran come un nemico mortale, lo sappiamo. Ladi Hezbollah a Nord, al confine con il Libano, è una spina nel fianco di Tel Aviv. L'organizzazione politico - militare sciita è ...Israele sta valutando l'apertura del valico di Erez, nel nord della Striscia di Gaza, per far arrivare gli aiuti umanitari nel nord di Gaza.Questi i principali avvenimenti internazionali Israele informato i suoi alleati di non essere coinvolta nella duplice esplosione di Kerman vicino al cimitero dove è sepolto generale Kassem soli manico ...