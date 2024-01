Israele – Gaza | la diretta – Blinken di nuovo in missione in Medio Oriente Al-Jazeera | “Raid vicino alla zona di evacuazione | 14 morti”

Benjamin Netanyahu ha elaborato una nuova, disastrosa strategia per il futuro di Gaza . Per un decennio ha favorito uno status quo con Hamas, ha ... (linkiesta)

... si sono aggiunte a quelle già esistenti a causa della guerra nella Striscia ditrae Hamas . Al momento comunque la possibilità che la guerra asi estenda ad altri paesi, come il ...... farà ritorno in Medio Oriente oggi, intraprendendo visite in diversi Paesi, incluso, come ...le preoccupazioni riguardo a una possibile escalation regionale del conflitto nella striscia di,...Con l’omicidio di Saleh al-Arouri a Beirut, Israele di fatto allarga il conflitto in corso a Gaza. L’analista Paola Caridi a Fanpage.it: “Netanyahu ha cambiato la dinamica della guerra, il vero ...I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. La strage vera – questa la ricostruzione – è stata con la seconda ...