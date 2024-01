Israele | al via nuova missione di Blinken | obiettivo evitare escalation

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il capo della diplomazia americana, Antony, inizierà nelle prossime ore unain Medio Oriente nella speranza diun allargamento della guerra a Gaza dopo l’uccisione a Beirut del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, e gli attentati di ieri in Iran durante le celebrazioni per il quarto anniversario della morte del generale Qassem Soleimani. Il segretario di Stato americano partirà stasera da Washington per la quarta visita dall’inizio della guerra trae Hamas, con una sosta prevista nello Stato ebraico. Al momento non sono noti molti dettagli della, oltre al fatto chesabato dovrebbe essere in Turchia. E secondo analisti consultati dal New York Times, nonostante la retorica e le accuse ai ...

... anche la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, sta cercando di evitare che l'attentato di ieri a Kerman sfoci in un'escalation militare con gli Stati Uniti ed. Secondo il ...La situazione preoccupa non solo, impegnato con le sue forze armate all'interno della ...dove la milizia Houthi continua a lanciare droni e missili minacciando la stabilità del commercio...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...La via d'uscita è il rovesciamento di Netanyahu, che sta portando il mondo sull’orlo del disastro e della tragedia nucleare ...