Ischemia per Marco Cappato mentre era in Valle d’Aosta | “Sta meglio | è stato dimesso dall’ospedale”

(Di giovedì 4 gennaio 2024), tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, nei giorni scorsi èricoverato all’ospedale Parini di Aosta a seguito di un malore. L’attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. È quindiportato al pronto soccorso del nosocomio regionale in ambulanza. Stando al bollettino del dottor Mario Riccio, medico di fiducia,oggi e le condizioni sono in miglioramento. Eraricoverato il 31 dicembre scorso “in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”.ha “eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ...