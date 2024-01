Iran | strage sulla tomba di Soleimani Nasrallah minaccia Israele

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Attentato alla cerimonia per il generaleiano ucciso dagli Usa, oltre 90 morti. Il capo di Hezbollah: «Vendicheremo l’uccisione del leader di Hamas in Libano»

(Adnkronos) – Un'esplosione e le urla. La tv di stato in Iran documenta il momento dell'esplosione che a Kerman ha provocato oltre 50 morti non ... (periodicodaily)

"Non è quello tipico israeliano" il ' Modus operandi ' del duplice attentato che ha fatto strage vicino al cimitero di Kerman in occasione del quarto ... (sbircialanotizia)

03 gen 21:22Kerman: "Almeno 211 i morti" È salito ad almeno 211 il numero dei morti nell'attentato terroristico avvenuto nella località iraniana di Kerman. E' quanto riporta la ......59 Washington: "Usa e Israele non sono coinvolti nellain" 18:17 Nasrallah: "Il sostegno alla popolazione palestinese è aumentato" 17:55 L'Ue condanna con fermezza l'attentato in17:...In questa edizione: Anniversario morte Soleimani, strage in Iran, Caso Pozzolo, molte armi in casa, Gas, bolletta dicembre cala del 6,7%, Resinovich, dispo ...E' di almeno 211 morti e oltre cento feriti il bilancio delle esplosioni registrate oggi in Iran, a Kerman, sulla strada che porta al cimitero dove è sepolto ...