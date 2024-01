Iran colpito al cuore | ma la reazione sarà misurata Alcaro spiega perché

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle prossime ore da Teheran potrebbero arrivare ulteriori informazioni su quanto accaduto ieri a Kerman, dove in un attentato terroristico sono rimaste uccise dozzine di persone mentre visitavano il cimitero in cui si trova il mausoleo di Qassem Soleimani (generale dei Pasdaran ucciso il 3 gennaio 2020 in un raid aereo americano). Chi è stato a compiere l’attacco più letale della storia dell’? “Temo che potremmo non saperlo mai, anche se il principale indiziato è IS-K (acronimo dello Stato islamico nel Khorasan, ndr), il modus operandi è conforme. Però una cosa non torna: l’attacco a un obiettivo politico e simbolico come la celebrazione del ‘martirio’ di Soleimani e sembra un po’ troppo mirato per IS-K”,Riccardo, coordinatore delle ricerche dell’Istituto Affari Internazionali ed esperto di ...