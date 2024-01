Ipotesi sospensione o autosospensione Ma l' ultima parola spetta alla leader Fdi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La questione è ancora aperta. Fin dmattinata si rincorrono voci su una possibileda parte del partito per Emanuele Pozzolo

La ricostruzione A riportare oggi la nuovasulla festa di Capodanno è Repubblica . Alla ... Oggi si presenterà nella conferenza stampa di fine anno e annuncerà ladi Pozzolo. Sarà il ...... quanto proprio verso Pozzolo, nella migliore delleincauto. La linea del partito, rispetto ... Meloni potrebbe annunciare una prudenziale "" di Pozzolo da Fdi, in attesa che si ...La questione è ancora aperta. Fin dalla mattinata si rincorrono voci su una possibile sospensione da parte del partito per Emanuele Pozzolo ...La procura di Biella vuole i nomi di tutti i presenti. L’inchiesta condotta dalle pm che hanno indagato sulle torture in carcere ...