iPhone 15 Pro in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 gennaio 2024)presenta una straordinariada non perdere sull’Apple15 Pro da 128 GB in versione “Titanium”: disponibile da oggi ad unmai cosìTra le tante offerte disponibili ogni giorno per i clientisu tutte le categorie, come smartphone ed elettronica, quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto sull’ Apple15 Pro (Titanio naturale) da 128 GB. Infatti da oggi, questo straordinario smatrphone, sarà disponibile a soli 1099,00 euro; l’è valida anche sulla versione “Titanio blu”. Tra le caratteristiche principali dell’15 Pro troviamo: display Super Retina XDR, OLED all?screen da 6,1 Pollici (diagonale) sistema di fotocamere Pro da 48MP (ultra-grandangolo, grandangolo, ...