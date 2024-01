Iowa | sparatoria in una scuola | Diversi morti

in una scuola superiore in: ci sono morti Lasi è verificata nel primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze invernali per studentesse e studenti della Perry High ...Mezzi di soccorso e forze dell'ordine hanno circondato l'edificio che ospita la scuola media e la scuola superiore di Perry, nell', a nordovest della capitale Des Moines. Lasi è verificata nel primo giorno di ritorno in classe dopo le vacanze ...Un grande enorme di veicoli di emergenza ha circondato l'edificio che ospita la scuola media e il liceo della città.Anticipata dai media, la notizia è stata confermata dalla polizia, che tuttavia per ora non aggiunge altri dettagli ...