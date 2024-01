Involtini primavera | per una serata dal sapore orientale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Glisono un grande classico quando vado al ristorante cinese. Mi piace l’incontro scontro tra l’involucro friabile e quel ripieno morbido, aromatico e profumatissimo, così la mia scelta ricade sempre su di loro per iniziare una cenanel migliore dei modi. Mi sono chiesta più volte come fare per prepararli in casa e ho scoperto che esistono diverse varianti per quanto riguarda la farcitura. A grandi linee si dividono in vegetariane e non. Visto che amo moltissimo le verdure, ho pensato di provare a realizzarli con soli ortaggi. Possiamo servirci delle sfoglie pronte per fare prima, le troviamo nei negozi specializzati o sul web. Oppure possiamo impastarle con le nostre mani. Per farlo, dobbiamo disporre di: 125 g di farina 00, 70 g di amido di mais, 350 g di acqua 2 pizzichi di sale. Mettiamo tutti gli ...