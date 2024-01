Inter-Verona sabato 06 gennaio 2024 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 4 gennaio 2024) E’ stato Dragusin, un ex bianconero, con la complicità di Sommer a frenare la corsa dell’dando al Genoa il pareggio 1-1 che ha impedito alla capolista di continuare la fuga e confermato che la squadra di Inzaghi priva di Lautaro Martinez ha perso una parte di potenziale offensivo chiudendo l’anno in affanno dal punto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nella 19esima di Serie A va in scena un importante scontro diretto in chiave qualificazione Champions League, la sfida tra Roma e Atalanta,... (calciomercato)

Alle ore 12.30 di sabato ci sarà il ritorno in campo dell’Inter, in programma contro il Verona dell’allenatore Baroni. Il tecnico della squadra ... (inter-news)

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il ... (inter-news)

Tajon Buchanan domani sarà a San Siro ad assistere a Inter-Verona. Si ipotizza poi una gara in particolare per il suo esordio assoluto. SPETTATORE ? ... (inter-news)

Marco Piccinini non arbitrerà Inter-Verona , come inizialmente designato dall’AIA, ma al suo posto ci sarà Micheal Fabbri . C’è una motivazione ben ... (inter-news)

Domani, 6 gennaio, in campo, Frosinone - Monza, Lecce - Cagliari e Sassuolo - Fiorentina. Domenica si giocano Empoli - Milan, Udinese - Lazio, Torino - Napoli, Salernitana - Juventus e ......punti 45; Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16;...Ecco il punto sulle principali trattative del 5 gennaio nel calciomercato in Serie A Giornata molto intensa di calciomercato. La notizia è senza dubbio l’accordo fra Milan ed Hellas Verona per Filippo ...Djalo Juve, sorpasso sull’Inter: il difensore dice si ai bianconeri. Al via la trattativa con l’agente per l’ingaggio La Juve ha quasi bloccato Djalo, sorpassando l’Inter a cui si era promesso per tra ...