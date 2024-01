Inter-Verona | Inzaghi cambia 2 giocatori? La probabile formazione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ladi Simoneper, partita valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, prevista sabato 6 gennaio alle ore 12.30.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simonepotrebbe effettuare due cambi nell’undici in campo dal 1? a San Siro perrispetto al match in casa del Genoa. Una delle novità sarebbe in difesa, dove Pavard potrebbe prendere il posto di Bisseck. L’altro cambio sarebbe a centrocampo, dove sulla fascia destra Dumfries potrebbe sostituire Darmian.(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 ...

Le probabili formazioni di- Hellas(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone ...La capolistaad esempio ha ingaggiato il canadese Tajon Buchanan , 24 anni, dal Bruges; però il ragazzo salterà la convocazione con ildovendo tornare subito in Belgio per ottenere il ...L'esterno canadese è arrivato in mattinata a Linate e, dopo l'Humanitas di Rozzano e il Coni, è atteso in sede in viale della Liberazione ...Inizia l’avventura con l’Inter per Tajon Buchanan. L’esterno canadese, infatti, è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Linate prima di andare a Milano per sostenere il classico iter di idoneità ...