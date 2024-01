Inter-Verona | Calhanoglu c’è Poi un altro ritorno importante in difesa – SM

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non solo Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ritrova anche Hakan, che non era infortunato ma aveva saltato l’ultimo allenamento causa febbre. In, inoltre, ci sarà anche untra i titolari. LE ULTIME – Simone Inzaghi a lavoro anche oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di sabato 6 gennaio alle 12:30 contro il. Oltre Lautaro Martinez e Federico Dimarco, è tornato ad allenarsi in gruppo anche Hakan, che ha smaltito la febbre del giorno prima che non gli aveva permesso di allenarsi con i compagni. Contro ilil centrocampista sarà presente regolarmente davanti la. Torna tra i titolari, invece, ...

